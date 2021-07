젠픽스 천장재 내풍압성적서 취득..장마·태풍 대비 가능해

갈수록 강해지는 태풍의 에너지에 기존 시공되어져 있는 천장재가 파손되거나 탈락하는 사례가 증가하고 있다.

특히 최근에는 외부와의 접촉면적이 넓은 필로티구조로 시공된 건물들이 많아 더욱이 태풍에 무방비로 노출된 실정이다.

강풍 및 태풍에 이겨내지 못하고 탈락된 천장재 및 파손된 경량철골에 대한 2차 피해 또한 피해규모가 적지않아 이를 대비하고자 하는 목소리가 높아지고 있다.

이러한 가운데 금속천장재 전문기업 ㈜젠픽스가 내풍압성적서를 취득했다고 밝혔다.

태풍 및 강풍으로 인한 천장재 탈락을 막기 위해서는 내풍압시스템을 갖춘 천장재를 시공해야 하는데, 이 때 내풍압시스템 성적서의 풍속을 확인해야한다.

㈜젠픽스 천장재는 풍속 58m/s를 견뎌낸 내풍압시스템으로, 콘크리트가 부서지는 정도의 풍속인 50m/s 와 역대 태풍 중 풍속 1위인 태풍 매미의 최고 풍속인 51.1m/s 이상을 견뎌냈다.

젠픽스 관계자는 “특수제작 철골을 사용하는 것이 아닌 기존 사용하는 클립바시스템을 사용하는 내풍압시스템이라 더욱 의미있는 성적”이라며 “구조적인 요인보다 피해가 커 갈수록 중요해지는 비구조적요소에 대해 외부와의 접촉면적이 넓은 천장재에 있어 내풍압시스템을 적용해 피해를 최소화하거나 막아야한다”고 전했다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr