(7월 29일 자)

◇ 5급 승진 및 전보

▷ 지방시설사무관 / 도시정비과장 최연식

◇ 5급 전보

▷ 지방보건사무관 / 보건소 건강증진과장 권선영

▷ 지방시설사무관 / 건설도시국 건설과장 신종수

