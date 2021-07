착한 숙박일통앱 원픽(ONE Pick), 온라인 동영상서비스 OTT 활용한 ‘원픽TV’ 출시

신규가맹점 대상 선착순 설치 프로모션, 고객 대상 경품 이벤트 진행

착한숙박앱 원픽(ONE Pick)이 서울, 경기 일대 케이블 방송망을 가지고 있는 온라인 동영상 서비스 (OTT) 전문 기업과의 제휴를 통해 넷플릭스, 유튜브 등 디지털컨텐츠를 무료로 사용할 수 있는 ‘원픽TV’를 출시한다.

원픽은 대한숙박중앙회와의 협업을 통해 국내 약 5,000개 가맹점을 보유하고 있는 숙박예약 플랫폼 앱이다. 코로나19로 얼어붙은 숙박업계 시장 경제를 되살리고 입점사 매출 상승에 기여하고자 OTT 서비스를 활용한 ‘원픽TV’ 서비스를 제공하게 됐다.

이번 제휴를 통해 원픽은 시범사업으로 7월 중순부터 8월 중순까지 약 한 달간 신규가맹점 및 우수가맹점 대상 100개 업체를 선정, 원픽TV를 지원한다. 설치 이후에는 원픽TV를 사용하는 고객에게 런처에 나오는 QR코드를 찍어 인증하는 이벤트를 진행할 계획이며 스타일러스, 식기세척기 등 가전제품 및 숙박예약이 가능한 원픽 포인트 등을 경품으로 제공할 예정이다.

시범사업 이후에는 사업을 확장해 OTT 55만대에 원픽TV 서비스를 대대적으로 설치하고 OTT와 라이브커머스를 결합한 색다른 서비스를 고객에게 제공하는 등 풍성한 고객 경험을 위해 앞장설 계획이다.

한편 원픽은 대형 숙박 플랫폼의 과도한 마케팅 경쟁 및 높은 수수료로 인한 입점사의 부담이 결국에는 소비자에게 돌아간다는 것에 대한 대응책으로 개발된 앱이다. 입점사에 광고비를 받지 않고 최소한의 수수료를 유지하며 각각의 숙박업소가 가지고 있는 서비스로도 충분히 만족할 수 있는 고객 구매 여정 서비스를 통해 상생할 수 있는 선 순환 구조로의 새로운 시장 생태계를 구축하고자 한다.

한편, 원픽은 셔플 간편결제를 통해 숙박예약을 하거나 선불로 충전하여 결제하면 일반 결제보다 큰 할인폭을 제공하고 있다. 디지털 월렛인 셔플의 간편결제 시스템을 사용하여 결제와 혜택을 동시에 누릴 수 있는 신개념 시스템으로 주목을 받고 있다.

