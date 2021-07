숭실사이버대학교 한국어교육학과, 온라인으로 2021학년도 1학기 종강모임 개최해

숭실사이버대(총장 한헌수) 한국어교육학과가 2021학년도 1학기 종강모임을 개최했다.

한국어교육학과는 지난 7월 24일(토) 오후 5시부터 7시까지 약 2시간가량 온라인 화상회의 플랫폼 ‘줌(Zoom)’을 통해 언어학부 학부장 이은실 교수와 장준영 학과장, 키르기스스탄 ‘소쿨루크 세종학당’ 송권숙 학당장을 비롯해 재학생 50여명이 참석한 가운데 한 한기를 마무리하는 뜻깊은 행사를 진행했다.

총 2부로 열린 이번 종강모임 1부에서는 ‘CIS지역(구 소련지역)에 속한 투르크어계열의 민족들 소개와 한국어교육 사례’를 주제로 ‘소쿨루크 세종학당’ 송권숙 학당장의 특강이 진행되어 참석자들의 이목을 사로잡았다. 이어 2부에서는 한국어교육학과의 특화프로그램으로, 아프리카 알제리의 ‘알제 세종학당’, 동남아시아 필리핀의 ‘까인따 세종학당’, 키르기즈스탄의 ‘소쿨루크 세종학당’ 세 곳의 해외 세종학당 학생들을 대상으로 진행되는 일대일(1:1) 한국어교육 수업 관련 우수 튜터링 발표와 함께 수업에 대한 다양한 소감을 들어볼 수 있는 시간이 마련되기도 했다.

한국어교육학과 장준영 학과장은 “한 학기를 뒤돌아보는 시점에서 재학생과 해외 현지학생들과의 맨투맨 한국어 수업을 통해 전반적인 수준이 한층 향상되었다는 것을 체감할 수 있어 개인적으로 뿌듯했다” 며 “한국어교육학과의 랜드마크가 될 수 있도록 세종학당과의 원격 한국어수업 콘텐츠를 지속적으로 발굴 및 운영하여 브랜드화에 속도를 낼 계획이다” 고 덧붙였다.

‘세계와 소통하는 한국어!’라는 슬로건 아래 설립된 한국어교육학과는 글로벌 시대, 다문화 교육을 비롯해 다양한 목적에 부합하는 전문 교원 양성을 목표로 하고 있다. 졸업 후 한국어교원 2급 및 3급 자격증을 취득할 수 있도록 한국어학, 일반언어학 및 응용언어학, 외국어로서의 한국어교육론, 한국문화 및 한국어 교육실습 영역 등의 교육과정을 운영하고 있으며, 다문화사회전문가 2급 수료증 취득 관련 교과목도 폭넓게 운영하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr