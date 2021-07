프리미엄분유 ‘퓨어락 로열플러스 4단계’, 소유진과 함께 한 TV광고 효과 톡톡

똑부러진 육아와 방송활동을 병행하는 배우 소유진의 “고민하지 말고 좋은 거 먹이세요!” 이 한 마디가 육아맘과 육아대디의 마음을 움직였다. 수많은 선택지가 존재하는 육아용품 시장에서 배우 소유진이 고민하지 말라며 던진 한 마디가 ‘퓨어락 로열플러스 4단계’의 품절 대란을 일으킨 것이다.

현재 프리미엄 분유 ‘퓨어락 로열프러스 4단계’를 검색하면 모두 품절로 나타난다. 퓨어락의 공식수입원 주식회사 퓨어랜드 관계자는 “퓨어락 앰버서더 배우 소유진과 함께한 4단계 광고에 대한 반응이 부모 사이에서 폭발적으로 일어나 일시적 품절사태가 발생했다”며 “퓨어락을 사랑해준 고객들에게 제품 품절로 인해 불편함을 끼쳐 죄송하다”고 말했다.

덧붙여 “로열플러스 4단계의 빠른 입고를 위해 현재 제조사인 뉴질랜드에서 항공운송 확인 중이며, 입고 상황을 고객에게 빠르게 안내해 불편함을 해소시킬 예정"이라고 밝혔다.

지난 1일부터 온에어된 프리미엄분유 ‘퓨어락 로열플러스 4단계’의 TV광고에는 배우 소유진이 나와 자신의 육아 비밀을 공개하며 퓨어락 로열플러스 4단계의 장점을 언급한다.

'퓨어락 로열플러스 4단계’는 生유산균과 유산균의 먹이가 함께 있는 '신바이오틱스 시스템'의 유산균이 적용되어 g당 200만CFU 이상의 유산균 섭취가 가능한 것이 특징이다. 여기에 빠르게 성장하는 아이들을 위해 DHA도 100g당 64㎎ 포함하고 있으며, 중금속 오염 걱정없는 미세조류로부터 추출한 '식물성 DHA'가 적용됐다. 뼈건강에 도움을 줄 수 있는 '칼슘'도 100g당 875㎎ 섭취가 가능하며, 이밖에 다양한 영양성분을 포함하여 편식이 심한 아이의 영영밸런스를 돕는다.

퓨어락 로열플러스 4단계 품절로 고민인 부모들은 그 아래 단계인 '퓨어락 로열플러스 3단계'를 고려해 볼 만하다. 분유는 아기 성장발달에 맞게 섭취 연령이 정해져 있는데, 충분한 유아식을 마친 아이들은 그 아래 단계의 분유를 섭취해도 불편함을 겪지 않는다고 한다. 퓨어락 로열플러스 3단계는 돌 이후부터 생후 36개월까지 섭취하도록 표기되어 있다.

퓨어락 제품에 대한 자세한 내용은 퓨어락을 검색하거나 퓨어락 쇼핑몰 '퓨어랜드몰'을 통해 확인 가능하다.

