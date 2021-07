SQ제약 속눈썹영양제 자라다 2021 한국소비자만족지수 대상수상

SQ제약에서 출시한 속눈썹영양제 ‘자라다’가 2021 한국소비자만족지수 대상을 수상했다.

관계자는 “속눈썹영양제 자라다가 한국소비자만족지수 대상을 수상하게 되어 큰 영광으로 생각하고 있다. 해당 제품은 속눈썹 점막케어, 모근 강화가 고민인 분들께 적합한 제품으로 SQ제약 속눈썹영양제 자라다는 약사와 연구원을 통해 알레르기 유발 주의 성분을 모두 제외한 것이 특징이다”라고 전했다.

이어 “제품 내에는 하이드롤라이즈드 콜라겐 5종과 펩타이드 4종, 비오틴 등의 성분이 함유되어 있으며 17종의 아미노산도 포함되어 있다. 자라다는 마스카라를 사용하듯 속눈썹 뿌리에서부터 위쪽으로 바르면 되고 눈을 감은 상태에서 속눈썹을 아래 방향으로 빗어주면 된다”고 덧붙였다.

한편, 한국소비자만족지수 대상은 한국소비자연구협회에서 소비자에게 만족감을 주고 국내 소비 수준을 높인 브랜드에게 수여하는 것이다. 제품 관련 자세한 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr