오디언XUL엔터, 배우 금새록 낭독 ASMR 오디오북 '은둔의 즐거움' 출시

- 거리두기의 시대…'좋은 고독'으로 불안과 외로움에서 벗어나기

- 은둔의 느낌을 살린 BGM과 힐링 사운드 효과 선사

네이버 자회사 오디언(대표 김용호)은 배우 금새록이 읽어주는 ASMR 힐링 오디오북 ‘은둔의 즐거움’을 출시했다고 밝혔다.

평소 도서 콘텐츠에 관심이 많았던 UL엔터테인먼트 소속 배우 금새록이 작품 선정부터 낭독에 이르기까지 이번 힐링 오디오북 제작의 전 과정에 참여했다.

금새록이 낭독한 ‘은둔의 즐거움’은 코로나19 재확산으로 혼자만의 시간이 늘어나면서 고립감에 힘들어하는 사람들에게 작은 위로를 전하는 작품이다.

유튜브 누적 조회수 5백만 뷰 <신기율의 마음찻집>을 운영하는 저자 신기율은 좋은 고독을 통해 불안과 외로움에서 벗어날 수 있다고 책에서 이야기한다.

오디오북 ‘은둔의 즐거움’은 금새록이 읽어주는 ASMR(자율감각 쾌락반응) 형태로 제작되었고, 작품 분위기를 살린 BGM과 집에 고요히 머무는 듯한 힐링 사운드가 더해져 자신에게 마음을 쏟는 은둔의 의미를 강조한다.

ASMR 힐링 오디오북 ‘은둔의 즐거움’은 오디언 사이트와 네이버 스마트스토어, 네이버 오디오클립에서 구매 및 감상할 수 있다.

한편, 오디오 콘텐츠 전문 제작사 오디언은 UL엔터테인먼트 소속 배우들과의 콜라보 프로젝트를 더욱 확대하여 코로나19로 지친 사람들에게 귀로 듣는 즐거움을 선사할 예정이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr