소뱅, 美 반려견 DNA 스타트업에 투자

863억원 투자 유치 "신규 채용과 제품 개발에 활용"

[아시아경제 조유진 기자] 반려견의 유전자를 연구하는 미국의 생명공학 스타트업 엠바크 베터리네리가 일본 소프트뱅크그룹(SBG)의 투자를 유치했다.

26일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 엠바크는 소프트뱅크의 비전펀드2가 주도한 투자 라운드에서 총 7500만달러(약 863억원)를 유치했다고 밝혔다.

라이언 보이코 엠바크 최고경영자(CEO)는 이번 투자 유치 과정에서 회사 가치를 7억달러로 평가받았다고 전했다.

엠바크는 이번 투자로 유입된 자금을 신규 채용 및 제품 개발 등에 사용할 계획이다.

엠바크는 반려견 유전자(DNA) 검사 서비스를 하는 업체다. 유전자 검사를 기반으로 한 음식조절 등 맞춤형 관리로 반려견의 수명을 3년 연장할 수 있다고 밝혔다.

엠바크는 코로나19 사태 속에서도 지난해 매출이 전년대비 235%나 늘었고 올해는 1억달러를 넘어설 것으로 기대하고 있다.

이번 투자에는 소프트뱅크 비전펀드2 외에 F-프라임, SV 에인절, 프리스타일 캐피털, 슬로 벤처스 등이 참여했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr