블루독, 7월 28일 오전 11시 ‘현대Hmall 쇼핑 라이브’ 진행

㈜서양네트웍스의 블루독은 오는 28일(수) 오전 11시부터 1시간 동안 현대 Hmall 라이브를 선보인다. 무더위속 라이브 방송에서 미리 만날 수 있는 블루독, 블루독베이비의 겨울 아우터 제품을 최대 50% 특별 혜택가로 제공한다.

블루독이 방송에서 선보일 제품은 RDS 소재를 사용한 리버시블 아우터부터 뽀글이후드 집업점퍼, 겨울 베스트 등 겨울 아우터 아이템으로 다양하게 구성됐다. 이와 함께 블루독베이비는 RDS 롱다운점퍼, 리버시블 다운점퍼, 가볍게 입을 수 있는 귀여운 강아지 패딩 점퍼를 준비했다.

특히 RDS 다운 제품에 사용된 다운(DOWN)은 채취에서부터 제품에 사용되기까지 모든 유통과정을 추적하고, 비윤리적 동물 학대 행위를 하지 않은 책임 다운 기준 RDS(Responsible Down Standard) 인증을 받았다. 또한 아이들의 취향에 따라 겉면과 안쪽면 두 가지 스타일을 자유롭게 연출할 수 있는 리버시블 기능을 더했다.

라이브 방송에서는 다양한 이벤트도 진행한다. 전 상품 당일 무료 배송을 포함해 라이브 18% 할인 쿠폰 증정과 10%가 함께 적립되며, 라이브 방송 중 추첨을 통해 블루독 래쉬가드 수영복을 증정한다. 또한 라이브 방송 중 겨울 아우터 구매 고객 선착순 100명에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정할 예정이다.

블루독 관계자는 “이번 역시즌 라이브는 무더운 날씨와 코로나19 시국에 집에서 소비하는 시간이 늘어나는 요즘, 라이브 방송을 통해 합리적인 가격으로 겨울 아우터 상품을 만날 수 있는 기회이며, 아이들의 겨울 아우터 상품을 합리적인 가격에 미리 준비할 수 있길 바란다”고 전했다.

한편 블루독은 ㈜서양네트웍스의 대표 브랜드로 블루독베이비, 알로봇, 밍크뮤 등의 유아동 패션 브랜드도 함께 보유하고 있다. 또한 아이들의 꿈을 지켜주기 위해 지속적인 후원 활동을 하는 브랜드다. 현재 전국 매장과 공식 온라인몰을 통해 여름 아이템을 대상으로 시즌오프 세일을 진행 중이다.

