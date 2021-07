화성시동탄아르딤복지관 웨어러블 보행재활로봇 “엔젤렉스M” 서비스 도입

화성시동탄아르딤복지관(관장 김현균)이 엔젤로보틱스의 웨어러블 보행재활로봇 “엔젤렉스M”을 도입했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

화성시동탄아르딤복지관은 지역사회 중심의 전문적인 재활서비스를 지원하는 장애인종합복지관으로 전국 최초로 웨어러블 로봇을 도입하고 장애인 당사자뿐만 아니라 가족을 위한 종합적이고 전문적인 프로그램을 갖춘 복지관으로 정평이 나 있다. 화성시동탄아르딤복지관이 새롭게 도입한 엔젤렉스M은 신촌 세브란스 재활병원에 도입되어 사용되고 있고, 하반기에는 분당 서울대병원, 국민건강보험공단 일산병원, 광주보훈병원 등에도 도입될 예정이다.

화성시동탄아르딤복지관은 2019년 전국 장애인복지관 최초로 하지재활로봇 워크봇(Walkbot_G(K))을 도입한 바 있으며, 다양한 인공지능 로봇을 활용하여 로봇재활실을 운영하고 있다. 기존에 보유하고 있던 트레드밀 고정형 로봇, 완전마비 장애인을 위한 웨어러블 로봇에 이어 불완전 하지마비 환자용 보행재활로봇인 “엔젤렉스M”을 도입하여 상급종합병원 로봇재활치료실 수준의 재활 인프라를 갖추게 되었다. 이를 위해 지역사회 기업과 단체의 후원과 더불어 복지관 장애인활동지원사업 서비스 제공수입이 지원되었다.

이번에 도입된 엔젤렉스M은 하지의 근력이 남아있는 불완전 하지마비 환자용으로 실제 지면에서 보행시 환자에게 부족한 힘을 필요할 때 필요한 만큼 보조하는 방식으로 작동하여 효과적인 훈련을 할 수 있는 보행재활로봇이다. 특히 성인장애인 뿐만 아니라 장애아동, 청소년 이용자가 많은 복지관의 이용현황을 고려하여 소형(신장 120~145cm, 몸무게 40kg)사이즈로 도입되었다.

김현균 관장은 ”복지관이 변화하는 시대에 발 맞추어 다양한 로봇과 스마트 기기들 도입하여 화성시 장애인들 삶의 질 향상에 기여하게 되어 기쁘게 생각하고, 앞으로도 장애인 수요자 중심의 서비스와 기기들이 확대될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

“엔젤렉스M”은 화성시동탄아르딤복지관 로봇재활실과 지역사회에서 월요일에서 금요일까지 주 2회 실시되는 웨어러블로봇보행훈련에 활용되어 화성시민을 위해 최첨단 복지서비스를 제공할 예정이다.

