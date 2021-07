화성산업, 별내지구 별내 ONE 물류창고 신축공사 공사도급계약 체결

총공사비621억원, 지하2층~지상7층 규모의 물류시설

화성산업㈜은 지난 20일 ㈜옳은생각이 발주한경기 남양주시 별내지구 도시지원시설용지에 위치한 ‘별내 ONE 물류창고 신축공사’에 대한 공사도급계약을 체결하였다고 밝혔다.

이번에 공사도급계약을 체결한 ‘별내 ONE 물류창고 신축공사’는 경기도 남양주시 별내동에 위치하며 대지면적 9,494.2㎡, 건축면적 6,576.7㎡, 연면적 49,106.1㎡, 지하2층~지상7층규모의 P.S.C(Pre-Stress Concrete)구조이다. 1층 주출입구 진입램프를 통해 전층으로 자주식접안이 가능한 구조이고 지하창고 시설은 향후 저온창고로의 전환을 고려한 설계가 특징이다. 공사기간은 착공일로부터 20개월이며 공사도급금액은 621억원이다.

별내 ONE 물류창고는 타권역과 비교하여 서울인접 대형물류센터로서의 희소성이 높은 지역이며 향후 서울북동부와 수도권 북동부의 물류를 처리하여 서울수도권의 물류허브의 기능과 역할을 할 것으로 기대된다.

또한, 서울시청까지의 거리가 직선으로 16.9km로 매우 가깝고 주변지역에는 대규모 주거단지(다산, 갈매등) 등이 개발 되고 있어 물류수요는 지속적으로 증가할것으로 예상되는 지역이다. 별내 ONE 창고로부터 약900m 거리에 지하철(4, 8호선) 별내가람역이 신설될 예정으로 풀필먼트센터(물품 보관, 포장, 배송, 재고 통합 물류관리 시스템)로서 최적의 입지를 갖추고 있다.

한편, 화성산업㈜은 서교동 복합시설, 평택석정 민간공원조성 특례사업, 소규모 재건축 및 가로주택정비사업, 민간투자사업, 기술제안형 입찰 등 종합건설 디벨로퍼로의 역량을 지속적으로 강화해가고 있다.

또한, 탈 현장화(OSC(Off-Site Construction))가 부각되는 건설현장의 시대적 흐름에 대응하기위해 화성은 1995년부터 의성PC공장을 가동하고 지속적인 P.C공법 기술개발을 꾸준히 진행하고 있다. 이를 통해 경제성과 생산성을 개선하고 시공성을 높인 다양한 공법을 개발하여 다수의 특허를 획득하는 등 변화되는 건설환경에 대한 선도적 역할을 수행하고 있다. 또한 주거부문에 있어서도 MZ세대, 독신세대, 노령층을 위한 주거문화 등 다양하고 차별화된 상품개발을 지속해 간다는 계획이다.

화성산업 관계자는 “업계 최고의 재무안정성을 바탕으로 다양한 비즈니스 포트폴리오를 구축하고 4차산업혁명시대에 맞는 스마트홈, 스마트건설을 위한 협업과 투자도 적극적으로 추진하고 물류시설, 신재생에너지 사업 등 신성장사업에도 적극적으로 투자할 계획”이라고 밝혔다.

