환경방학 프로젝트 27일부터…퀘스트 수행하고 온라인 캠프 간다

유튜브 영상 시청 후 제페토 앱에서 환경 과제 수행

대학생 멘토와 학생들 팀 꾸려 온라인 캠프 활동도

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 환경부는 초·중학생들이 비대면으로 기후·환경 체험교육을 받을 수 있도록 '2021 환경방학프로젝트'를 27일부터 시작한다.

그동안 현장 체험교육 중심으로 추진해왔던 환경방학 프로젝트를 지난해부터 비대면으로 전환했고, 올해는 메타버스를 접목한 '환경방학 탐구활동'을 추가해 대면 환경과 유사한 체험교육을 제공한다.

'환경방학 탐구활동'은 27일부터 8월31일까지 학교, 바다, 숲으로 구성된 메타버스에서 진행된다. 희망하는 초·중학생 누구나 참여할 수 있다. 유튜브로 퀘스트 영상을 시청하고 메타버스에서 과제에 참여하는 방식이다. 제페토 앱을 내려받아 학생들이 직접 만든 캐릭터로 환경과제를 수행하고 체험활동을 한다.

학교 태양광 발전기 인증사진 찍기, 바다 쓰레기 분리수거하기, 풍력 발전기 찾기, 숲을 파괴하는 원인 찾기 등 여러 과제를 수행한다. 가상공간 탐구활동 외에 학교 운동장에서 놀기, 해변에서 풍선받기 등 체험활동도 할 수 있다.

온라인 환경방학 캠프는 초·중학교 학생 200명을 대상으로 27일부터 8월6일까지 총 4회에 걸쳐 운영된다. ‘2021 환경일기장 쓰기’ 참여 학생 중 환경퀴즈를 진행해 고득점자순 등으로 참여 학생들을 사전 선발했다. 환경 교육 경험이 있는 대학생 멘토와 학생 5~8명씩 짝을 지어 환경방학 학습 활동을 진행한다.

체험 꾸러미(키트)를 활용해 재생에너지, 탄소중립 등과 관련한 체험활동을 수행하거나 문제기반학습(PBL)을 바탕으로 폐기물 재활용 방안 등을 탐구한다. 학교 또는 개인 단위로 사전 신청을 통해 ‘2021 환경방학 책자'를 작성해 제출하면 심사를 통해 상장을 수여한다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "온라인에서 진행되는 이번 캠프를 통해 친구들과 협력하여 문제도 해결하고, 대학생 멘토와 함께 환경 관련 진로에 대해 궁금한 점도 해결할 수 있으리라 기대한다"며 "그 과정에서 배우고, 느낀 것을 바탕으로 일상생활에서 탄소중립을 위한 실천으로 이어지길 바란다"고 말했다.

