▶ 조예선씨 별세, 전대식(전국언론노동조합 수석부위원장·부산일보 기자)씨 모친상 = 26일, 경남 김해시 김해 시민장례식장 특302 호실, 발인 28일 오전 6시30분, 장지 김해 추모의공원 (055)900-4000

