카카오엔터프라이즈, '구름'과 기업 교육 분야 서비스 협업

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터프라이즈는 IT교육 솔루션 기업 '구름'과 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 교육 분야 협업을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

두 회사는 이번 협약을 통해 구름의 각 서비스를 카카오 i 클라우드, 카카오워크 등 카카오엔터프라이즈의 플랫폼과 결합하고, 기업 교육 플랫폼 제공 사업 및 다양한 B2B 서비스 제공 방안을 모색키로 했다.

카카오 i 클라우드, 카카오워크 등 카카오엔터프라이즈 서비스 및 플랫폼과 구름의 서비스(구름IDE, 구름EDU, 구름DEVTH)가 연동되면 클라우드 기반의 개발 환경과 함께 기업 교육 플랫폼 및 콘텐츠 공급에 최적화된 서비스를 제공할 수 있다.

기존에는 기업 교육 담당자가 사내 교육 페이지를 별도로 구축해야 했지만, 카카오워크에서 도입 기업만의 교육 플랫폼을 쉽고 빠르게 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 제공할 수 있게 될 전망이다.

고우찬 카카오엔터프라이즈 부사장은 "두 회사의 기술과 플랫폼을 연동해 기업 교육 및 콘텐츠 서비스 제공에 적극 협력할 예정"이라며 "‘구름’과 긴밀하게 협업해 새로운 고객 경험을 창출하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

