"농가 판로 활성화" 이베이코리아, '으랏차차 우리농산물' 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사(AT)와 손잡고 '으랏차차 우리농산물' 프로모션을 다음달 1일까지 진행한다고 26일 밝혔다. 국내산 농축산물을 선보이며 '10% 중복할인쿠폰'도 지급한다.

농가 판로 활성화를 위해 기획된 이번 프로모션에서는 aTKFIS(농가정보서비스)에 등록된 국내산 농축산물을 선보인다. 제철 과일, 채소, 양곡, 견과, 축산물 등을 다양하게 준비했다.

할인 혜택도 있다. 5000원 이상 구매하는 모든 회원에게 '우리농산물 10% 중복할인쿠폰'을 제공한다. 최대 2000원까지 할인 혜택이 주어지며 행사 기간동안 G마켓과 옥션에서 ID당 2장씩 총 4장을 다운로드할 수 있다.

특가 상품도 다양하게 준비했다. G마켓에서는 최종 혜택가 기준 '경북 햇 자두 소과'(2kg) 1만710원, '보우짱 미니 밤호박'(3kg)을 8900원에, '철원 오대쌀'(4kg)과 '국산 찰흑미'(4kg)는 각각 1만7900원, 1만3100원에 판매한다. 옥션에서는 최종 혜택가 기준 '성주 참외'(5kg)를 1만7180원에, '고당도 황금향'(1.5kg)을 1만6110원에 만나볼 수 있다. '김천 백도 딱딱이복숭아'(2kg)를 1만7910원에, '괴산 대학 찰옥수수 30개'(17cm이상)을 1만5210원에 판매한다.

이 밖에도 '곡성농협 메론', '김천 백도 말랑복숭아', '논산 스테비아 대추방울토마토', '신동진 유황쌀', '거창 사과' 등을 파격가에 선보인다.

이번 행사는 오는 11월까지 매월 주기적으로 진행할 예정이다. 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 프로모션 배너를 클릭하면 확인 가능하다.

원아경 이베이코리아 신선식품팀 매니저는 "농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사와 함께 믿을 수 있는 국내산 농축산물을 합리적인 가격에 선보이게 됐다"며 "농가의 온라인 판로 개척의 취지도 담은 만큼 많은 관심 부탁한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr