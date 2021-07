오후 9시까지 1396명 확진…오늘 1500명대 전망(종합)

지난주 나온 주말 최다 기록(1454명) 깨질 가능성도

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 4차 대유행이 지속되며 24일 전국 곳곳에서 확진자가 속출했다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 코로나19 신규 확진자는 총 1396명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 1483명보다 87명 적은 수치다. 하지만 지난주 토요일 오후 9시 중간 집계 1378명보다는 18명 많다. 지난주 나온 주말 최다 기록(1454명)이 깨질 가능성도 점쳐진다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 876명(62.8%), 비수도권이 520명(37.2%)이다. 시도별 확진자 수는 서울 478명, 경기 313명, 부산 107명, 경남 102명, 인천 85명, 대구 65명, 대전 52명, 충남 46명, 충북 41명, 경북 28명, 강원 23명, 전남 16명, 제주 14명, 광주 13명, 울산 7명, 전북 4명, 세종 2명이다. 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남았다는 점을 감안하면 25일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 1500명 안팎에 이를 것으로 전망된다. 전날에는 오후 9시 이후 146명이 늘었다.

주요 신규 집단감염 사례를 보면 수도권의 경우 서울 중랑구의 한 어린이집과 관련해 종사자와 원아, 가족 등 총 11명이 확진 판정을 받았다. 경기 파주시의 어린이집(2번째 사례)과 평택시 소재 유치원에서도 종사자와 원아를 중심으로 각각 12명의 확진자가 나왔다.

비수도권에서는 각종 모임, 직장, 대학병원, 목욕탕, PC방, 노래연습장, 리조트, 유흥시설 등을 중심으로 새로운 집단감염 사례가 잇따랐다. 충남 금산군의 한 제조업장에서는 이달 21일 이후 종사자와 가족 10명이 양성 판정을 받았고, 부산 동구 목욕탕에서는 이용자 14명, 종사자 2명, 가족과 기타 접촉자 3명 등 총 19명의 확진자가 나왔다. 또 강원 홍천 소재 리조트(2번째 사례)에서도 집단감염이 발생해 현재까지 종사자 15명과 기타 접촉자 3명 등 18명이 확진 판정을 받았다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr