김 총리 "추경 통과, 이제 행정부의 시간…집행 서둘러야"

제32회 임시국무회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 2차 추가경정예산(추경)과 관련해 24일 "이제 행정부의 시간"이라며 "관계부처는 어려움에 처한 분들이 한시라도 빨리 도움을 받을 수 있도록 편성된 예산을 최대한 신속히 집행해야 할 것"이라고 당부했다. 특히 "방역조치 강화로 피해가 큰 소상공인에게 지원하는 '희망회복자금' 집행을 서둘러 달라"고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 제32회 임시국무회의를 주재하고 "소상공인지원법에 근거한 손실보상 재원도 마련된 만큼, 소상공인들께 위로와 재기의 디딤돌이 될 수 있도록 지원을 조속히 준비해 달라"며 이같이 말했다. 아울러 "엄중한 상황과 강화된 방역조치를 감안해 추경안을 수정하고 신속하게 처리해 준 국회에 감사드린다"고 덧붙였다.

이날 임시국무회의는 국회에서 통과된 2차 추경예산 공고안 및 예산배정계획안을 상정·의결하기 위해 개최된 것이다. 국회는 이날 새벽 총 34조9000억원 규모의 2차 추경안을 통과시켰다. 기존 정부가 제출했던 33조원 규모보다 1조9000억원 증액된 것이다. 김 총리는 "정부가 추경안을 제출한 이후 많은 변화가 있었다"며 증액 배경을 밝혔다.

추경 심사 과정에서 당정이 첨예하게 맞섰던 국민상생지원금은 당초 정부가 제출했던 범위(소득하위 80%)보다 확대돼 약 90%에 가까운 비율의 국민이 받게 됐다. 김 총리는 그간의 당정 갈등을 의식한 듯 "더 이상의 논란은 바람직하지 않다"며 "코로나로 지쳐있는 국민들께 힘이 될 수 있도록, 정부는 신속하고 원활한 집행에 집중하겠다"고 말했다.

김 총리는 또 "이번 추경에는 백신 구매·접종예산과 백신접종으로 인한 피해보상 예산도 포함돼 있다"며 "정부는 백신확보와 접종이 원활하게 이뤄질 수 있도록 최대의 노력을 기울여 나가겠다"고 말했다.

그러면서 국민을 향해 "코로나가 시작된 지 벌써 1년 6개월이 지났고, 많이 지쳐있는 것을 잘 알고 있다"면서도 "지금의 이 고비를 이겨내고, 모두가 간절히 염원하는 일상회복을 앞당길 수 있도록 적극적으로 방역에 동참해주시기를 다시 한 번 간곡히 요청드린다"고 호소했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr