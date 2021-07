[아시아경제 김유리 기자] 독일의 7월 합성 구매관리자지수(PMI)가 사상 최고치를 기록했다

23일 블룸버그통신 등에 따르면 독일의 7월 합성 PMI 예비치는 62.5로 집계가 시작된 1998년 1월 이후 최고치를 나타냈다. 일반적으로 PMI가 50 이상이면 경기의 확장, 50 미만일 경우에는 수축을 의미한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr