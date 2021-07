[아시아경제 김유리 기자] 미국 정부가 화이자·바이오엔테크의 코로나19 백신 2억회 접종분을 추가 구매했다고 주요 외신이 23일(현지시간) 보도했다.

화이자에 따르면 미국 정부는 이번 추가 구매를 포함, 현재까지 화이자 백신 5억회분을 확보했다. 화이자는 오는 10월부터 내년 4월까지 추가 백신을 공급할 예정이다. 올 연말까지 1억1000만회 분을 공급하고 나머지는 내년 4월30일까지 공급하게 된다.

미국 정부는 이번 계약에서 변이 바이러스에 대응해 새로운 백신이 승인될 경우 최신 백신을 구매할 수 있는 옵션도 확보했다. 현재까지 미국에서는 8600만명이 화이자 백신으로 접종을 완료했다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 "이번에 추가로 공급되는 백신은 미국 정부가 내년에도 광범위한 백신 접종을 할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

