中 허난성 정저우 홍수, 사망자 51명으로 늘어

[아시아경제 김유리 기자] 폭우가 쏟아진 중국 중부 허난성 중심도시 정저우의 인명피해 규모가 50명을 넘긴 것으로 집계됐다.

23일 현지 언론에 따르면 정저우 당국은 이날 정오 기준 폭우에 따른 홍수와 후속 재해로 51명이 목숨을 잃은 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

정저우에서는 지난 20일 고인 빗물이 지하철 선로로 쏟아지면서 운행 중이던 지하철 객실까지 물이 차 승객 500여명 중 12명이 목숨을 잃기도 했다.

정저우에서는 이번 폭우로 39만여명이 긴급 대피했다. 442㎢ 농경지 피해 등 직접적인 손실액만 655억위안(약 11조6000억원)에 이른다고 당국은 밝혔다.

지난해 기준 정저우의 상주인구는 1260만 명이며 지역총생산(RGDP)은 1조2300억위안(약 213조3000억원)이었다.

정저우에서는 지난 17일 오후 6시부터 20일 오후 6시까지 사흘간 누적 강수량이 617.1㎜에 달했다. 연간 강수량 평균 640.8㎜에 근접했다. 지하철 침수 참사가 발생했던 20일에는 시간당 최대 201.9㎜의 폭우가 내렸다.

정저우 당국은 군과 경찰, 자원봉사자 등 수십만명이 나서 구조, 피해복구 및 재해방지 작업을 벌이고 있다고 밝혔다.

