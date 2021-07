서울새활용플라자, 업사이클 시제품 무료 제작지원…60곳 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 우수한 자원순환 아이디어를 갖고 있는 예비창업자와 업체, 시민을 대상으로 새활용 아이디어를 제품으로 구현할 수 있도록 시제품 제작을 무료로 지원한다고 25일 밝혔다.

서울새활용플라자가 주관하는 이 프로그램은 새활용 산업 육성을 위해 자원순환·재활용 촉진에 우수한 아이디어를 보유하고 있으나 제품 제작에 어려움을 겪고 있는 개인 또는 기업에게 새활용 시제품 제작을 지원하기 위한 것이다.

올해는 지원대상 규모를 60곳(명)으로 대폭 확대했으며 지난해 5개 업체의 시제품 제작을 지원했던데 비해 지원 규모가 크게 늘어났다. 지원내용은 새활용제품 설계부터 디자인, 시제품 제작까지 전 과정을 지원한다.

프로그램 참가를 원하는 대학생, 예비창업자, 신생 창업기업(창업 3년 미만), 시민은 서울새활용플라자 홈페이지(www.seoulup.or.kr)에서 신청서를 내려받아 이메일로 접수하거나 서울새활용플라자 1층 ‘꿈꾸는 공장’으로 현장 접수하면 된다.

박삼철 서울새활용플라자 센터장은 “이번 새활용 시제품 무료 제작지원이 제품화에 어려움을 겪고 있는 새활용 창업자에게 다양한 도전의 기회를 제공해 새활용의 꿈을 같이 다지는 장이 되길 희망한다”고 말했다.

