원전 지진 대응 조기경보시스템 구축 돌입한다 … 한수원서 기술협력 MOU 체결

한국지질자원연구원과 원전 지진분야 연구·기술협력키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력이 지진 발생에 대비한 경보시스템 구축에 나섰다.

한수원은 23일 원전의 지진대응 역량 강화를 위해 한국지질자원연구원(KIGAM)과 ‘원전 지진 조기경보시스템 기술협력’에 관한 MOU를 체결했다고 밝혔다.

원전 지진조기경보시스템(EEWS, Earthquake Early Warning System)은 지진발생 시 피해예상지역에 최단시간 내 지진경보(지진규모, 발전소 안전상태, 대응요령 등)를 제공하는 시스템이다.

KIGAM은 지질·지진분야 전문 연구기관으로 이번 기술협력을 통해 한수원은 원자력발전소의 지진관측자료를 KIGAM과 실시간으로 공유한다.

KIGAM은 자체 개발한 지진조기경보시스템 기술을 한수원에 무상으로 이전하기로 했다.

양 기관의 협력으로 지진분야 연구 활성화와 지진대응 역량이 강화될 전망이다.

그 외 다양한 분야로 협력범위가 확대될 것으로 기대된다.

권헌우 한수원 구조기술처장은 “신뢰받는 원전 운영을 최우선 가치로 두고 최신 기술의 확보와 개발로 지진에 대한 원자력발전소의 안전성을 지속적으로 향상시킬 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr