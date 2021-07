[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 최장 모노레일과 짚라인으로 인기몰이 중인 함양 대봉산휴양밸리가 소원성취를 비는 관광객들로 이색 풍경을 자아내고 있다.

예로부터 소원 풀이를 위해 많은 외부인이 찾은 대봉산은 과거 천종삼을 찾아 전국 심마니들이 소원제를 올렸다.

이에 대봉산휴양밸리 정상에는 각자의 소원을 적은 소원지가 바위 주위로 빼곡하게 걸려있다.

소창호 휴양밸리과장은 “전국에 비슷한 소원 풀이 명승지가 많이 있지만, 대봉산은 역사와 전통 면에서 다른 지역과 차별화된 관광지라 할 수 있다”며 “천혜의 산악관광 자원과 역사적 스토리텔링을 연계해 대한민국 최고의 소원성취 관광지로 거듭날 수 있도록 노력을 기울이겠다”고 말했다.

