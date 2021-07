뱅크몰이 BNK캐피탈과 전략적 업무제휴를 체결했다고 26일 밝혔다.

뱅크몰은 지난 12일 SBI저축은행과 업무협약, 19일 SC제일은행에 캐피탈까지 추가 협약을 진행하며 다양한 금융권 MOU 진행이 되고 있다.

뱅크몰의 최승일 이사는 “1금융권, 저축은행에 이어 캐피탈까지 MOU가 완료됐다”며 “앞으로 소비자들에게 제공하는 서비스 정확도를 높이는데 집중할 것” 이라고 말했다.

