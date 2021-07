폴리니크 ‘딥클린 쿨샴푸’ 조기 완판 기념 앵콜 이벤트 진행

- 빙하수와 멘톨로 청량감 선사하는 폴리니크 ‘딥클린 쿨샴푸’, 1차 사전예약 판매 조기 완판

- 26일부터 30일까지 2차 사전예약 실시, 특별 구성 기획으로 정가 대비 최대 55% 할인 혜택

스마트 광학 테크 기업 아이엘사이언스(대표 송성근)의 두피·모발 케어 전문 브랜드 폴리니크(FOLLINIC)는 ‘딥클린 쿨샴푸’가 1차 사전예약 판매에서 조기 완판을 달성해 앵콜 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

폴리니크는 지난 14일 신제품 ‘딥클린 쿨샴푸’의 정식 출시를 앞두고 시작한 온라인 사전예약 프로모션에서 5일 만에 초도 물량 5000개 완판을 기록했다. 이후에도 제품에 대한 소비자 주문 문의가 계속되고 있어 급히 추가 물량을 확보해 2차 예약판매로 화답한다.

2차 예약판매는 26일(월)부터 30일(금)까지 단 5일간 폴리니크 온라인 자사몰에서 진행한다. 상품 구성과 혜택은 1차와 동일하다. 먼저 신제품 ‘딥클린 쿨샴푸’를 1+1 단독 구성으로 한정 수량 선보인다. 이외에도 대표제품인 ‘미세전류 LED 두피케어기’와 ‘프리미엄 스칼프 샴푸, 토닉’을 포함한 총 6종의 혼합 구성 패키지를 정가 대비 최대 55% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

구매자 대상 후기 이벤트도 이어간다. 사전예약 판매 기간 구매한 상품을 받아본 뒤 사용 후기를 남기면 우수 후기자 10명을 선정해 브랜드 전속모델인 인기가수 영탁의 쿨매트를 증정한다.

폴리니크 '딥클린 쿨샴푸'는 두피와 모발을 상쾌하게 관리하는 딥클렌징 샴푸다. 씨솔트가 두피의 묵은 각질, 과도한 피지와 유분을 정돈하고 빙하수와 멘톨의 쿨링 효과로 두피의 열을 내려 청량감을 극대화한다. 식약처로부터 인증 받은 탈모 증상 완화 기능성 제품으로 살리신산, 덱스판테놀, 나이아신아마이드 등 3가지 유효 성분을 함유했다.

또한 특허 받은 미네랄 콤플렉스와 6가지 허브 복합 추출물은 두피의 진정 및 보호, 모발의 윤기 회복에 도움을 준다. 폴리니크 고유의 모근 강화 및 두피 케어 성분은 가려움, 염증 등 제반 자극을 완화해 두피 및 모발 상태를 개선해준다.

폴리니크 관계자는 “유례없는 폭염으로 인해 두피에 시원한 청량감을 선사하는 딥클린 쿨샴푸에 많은 소비자들의 관심이 이어지고 있다”며, “뜨거운 성원에 힘입어 앵콜 이벤트를 선보이니 이번 기회를 놓치지 않으시길 바란다”고 전했다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr