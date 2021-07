KTX 이용객을 위한 편리하고 안전한 새 주차장 ‘광명역 B주차 빌딩’ 인기

- 지하 2층~지상 3층, 연면적 5만1,439㎡, 1,807대 동시 수용 가능

- 외관촬영시스템, 직선형 광폭램프, 입출차로 분리 등 고객을 배려한 시스템 적용

KTX광명역은 서울 및 타지역으로 출퇴근하는 이용객들과 외곽에서 승용차를 끌고와 기차를 이용하는 여행객들의 방문이 잦은 곳이다. 반면에 주차 공간이 부족해 불편이 따랐다. 특히 7월 말 본격적인 휴가철을 앞두고 이용객들은 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 ‘주차 걱정’도 뒤따른다.

하지만 올 여름 광명역 주차난은 크게 줄어들 것으로 기대된다. KTX광명역 앞에 ‘광명역 B주차빌딩’이 새롭게 개장했기 때문이다.

지난 7월 6일에 새롭게 개장한 ‘광명역 B주차빌딩’은 KTX광명역으로의 접근성이 뛰어나 기차를 이용하는 여행객 및 출퇴근 이용객들에게 쾌적한 주차 공간을 제공할 전망이다. 또한 B주차장은 24시간 운영돼 시간에 관계없이 편리하게 이용할 수 있다.

‘광명역 B주차빌딩’은 경기도 광명시 일직동 일대에 들어서며, KTX광명역 4번출구 바로 앞에 위치한다. KTX광명역을 방문하는 이용객의 환승 동선 및 이동 시간을 단축시켜줄 수 있는 위치로 관심을 끌고 있다.

‘광명역 B주차빌딩’은 지하 2층~지상 3층, 연면적 5만1,436㎡(약 1만5,560평) 규모로 차량 1,807대를 동시에 수용할 수 있는 넉넉한 주차 공간을 자랑한다.

기존 광명역 앞 A(984대), C(323대), D(1,145대) 주차장에 비해 많은 차량을 수용할 수 있으며, 신축 시설에 맞는 고객배려 시스템도 적용됐다. 외관촬영시스템, 직선형 광폭램프, 입출차로 분리 등 고객을 배려한 시스템으로 주차장 이용객들에게 편리함을 제공한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr