‘공인중개사 올해 신속합격 지원’ 에듀윌, 2021 스피드패스 준비 도와

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 올해 공인중개사 자격시험을 준비하는 수험생을 위해 ‘2021 스피드패스’을 마련하고 수험생을 모집한다고 밝혔다.

해당 과정은 에듀윌 단기완성 커리큘럼과 빠른 이해를 돕는 전 교수진의 강의, 효율적 학습을 완성하는 1:1 집중관리 시스템 등으로 올해 합격을 지원한다.

에듀윌 공인중개사 2021 스피드패스는 2021년 공인중개사 시험일까지 무제한 수강이 가능하고 남은 기간동안 동차 합격할 수 있도록 32명의 에듀윌 공인중개사 강의를 모두 수강할 수 있다. 전국실전모의고사와 해설강의도 무료 제공하고 있어 더욱 눈길을 끌고 있다.

절대적인 공부시간을 줄여주는 3단계 커리큘럼도 마련됐다. 공인중개사 시험 과목별 합격에 필요한 필수 ‘심화이론’과 ‘기출공략&핵심정리’를 한번에 진행하고, 학습한 내용을 실전맞춤 문제로 합격점수를 완성하는 ‘문제풀이’ 및 ‘동형 모의고사’를 통해 실력을 키운다.

에듀윌 전문 학습매니저의 1:1 맞춤 학습관리를 비롯해, 에듀윌 합격앱, 에듀윌 지식인 등 단기합격 완성 집중관리 시스템을 통해 시간 대비 효율도 높였다.

‘2021 스피드패스’에 대한 보다 자세한 사항은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕을 기록한 종합교육기업이다.

