건설업계에 부는 메타버스 혁신, ‘버추얼 견본주택으로 분양승인’

지난 12일부터 수도권 사회적 거리두기를 최고 단계인 4단계로 격상한 가운데, 고객의 안전과 편의를 위해 오프라인 모델하우스 개관이 제한, 연기되면서 사전 예약제를 통해 운영해오던 다수의 건설사들도 하반기 대규모 주택공급을 앞두고 마케팅 역량 강화를 위해 비대면 방식으로 고객을 유치할 수 있는 메타버스 기술을 도입하려는 움직임이 활발하게 두드러지고 있다.

기존 부동산 분양시장은 오프라인 견본주택을 활용한 고객 세일즈 마케팅 방식을 중시하였으나, 최근 코로나19사태와 MZ 세대의 소비 트렌드 변화에 따른 디지털 전환이 요구되면서 과거 모델하우스를 짓고 이를 사진 촬영하여 온/오프라인 모델하우스를 제공했던 방식에서 최근 대형 건설사 중심으로 메타버스 기술(VR/XR)을 통해 오프라인 모델하우스를 짓지 않고, 실내 뿐만이 아닌 외관, 조경, 커뮤니티까지 원스탑으로 고객이 장소에 구애받지 않고 언제든지 가상현실(Virtual Reality)로 체험할 수 있도록 메타버스 기술 기반의 버추얼 주택전시관을 도입하는 추세로 변화하고 있다.

‘코로나 4차 대유행 본격화… 사이버 견본주택만으로 분양 승인 사례 증가’

현 메타버스 흐름 이전부터 건설/분양 시장에서는 버추얼 주택전시에 대한 도입을 빠르게 시도했었으며, 기존에는 오프라인 모델하우스를 보완하는 역할을 주로 했지만, 최근에는 관할 지자체 또한 현 트렌드에 발맞춰 사이버 견본주택을 근거로 분양 승인을 허가하는 사례가 증가하고 있다.

일례로 작년 경기도 고양시를 비롯해 올해 경상남도 거제시, 그리고 최근 광주광역시 북구 사업지 등은 오프라인 견본주택 없이 입주자 모집 공고 승인을 받았으며, 이로 인해 관련 업계 담당자들은 버추얼 주택 전시관을 필수재로 활용하고, 비용 절감 및 고객 접근 채널 확대라는 1석 2조의 효과를 얻기 위해, 메타버스 기반의 버추얼 주택전시관으로 전환하고 있다.

한편 메타버스 선도기업 올림플래닛은 자체 개발한 VR/XR 실감콘텐츠 개발 솔루션 ’뷰디터’ 와 100만여개 이상이 축적된 3D데이터를 통해 메타버스 업계에 독보적인 경쟁력을 바탕으로 건설/부동산/전시/제조/유통/교육/공공기관 등 다양한 산업분야에서 이미 올림플래닛의 솔루션을 통해 가상세계로 진화되고 있다.

특히, 국내 건설/분양 시장을 타겟으로 VR/XR 기술이 적용된 버추얼 주택전시관 ‘집뷰’ 솔루션을 통해 가상(Virtual) 주택전시관이라는 메타버스 환경으로의 디지털 전환을 시도할 수 있는 비즈니스 기회를 부여하고 있다.

올림플래닛의 안호준 이사는 “버추얼 주택전시관 ‘집뷰’ 솔루션이 오프라인 중심의 견본주택 패러다임을 버추얼 공간중심으로 바꾸고 있다.”며 “앞으로 본격적인 메타버스 시대에 따라 건설/부동산 시장뿐만 아니라 다양한 산업부터 소비시장의 문화까지 메타버스로의 대전환이 이뤄질 것이다.” 라고 말했다.

