더블 역세권, 수요 풍부한 부산 동래구에 아파트, 도시형주택, 오피스텔 분양

최근 삼정건설은 부산시 동래구에 새 아파트 분양 소식을 전했다. ‘동래’ 낙민역 삼정그린코아 더시티‘ 이 단지는 유치원 부터 초교 까지 모두 다 걸어서 통학이 가능한 원스톱 리얼학세권의 대표적인 단지다. 또한 명문8학군 동래 고등학교가 단지 바로 앞에 있다.

사업지는 낙민역 도보 3분 거리에 위치하며 2개동 지하2층, 지상 25층, 아파트 142세대, 도시형주택 90세대, 오피스텔 23실, 인기 있는 중소형 평형으로 구성된다. 학교가 인근에 있는 교육특화단지 이며 학교 주변에 학원가도 자리잡고 있다. 동래구의 우수한 교육환경도 누릴 수 있다. 낙민초등학교, 안민초등학교를 도보로 이용 가능하고, 동래고등학교, 학산여고 등 지역의 명문 학군 진학도 가능한‘리얼학세권’ 단지이다.

사통팔달 교통망, 지하철 낙민역(4호선) 도보 3분, 동래역(동해선) 도보 5분 부산내에서 어디든 쉽게 이동이 가능한 역세권 단지이다. 지하철을 이용해서 서면, 해운대, 남포동 등 부산의 주요도심을 편리하게 이용할 수 있다. 만덕터널, 원동IC를 이용한 광역교통망도 우수해, 차량을 이용한 도심 내·외곽지역 접근성도 매우 우수하다.

인근에는 14km의 온천천 시민공원을 따라 조성된 산책로와 다양한 체육시설이 단지 바로 앞에 있으며, 단지 인근에는 대규모 근린공원인 동래사적공원이 위치하여 더 쾌적한 생활을 누릴 수 있다. 동래 8학군과 동래고, 학산여고, 낙민초 등 명문학군과 인접한 우수한 교육환경이 있고, 홈플러스, 동래시장, 메가마트 등의 풍부한 인프라가 구성되어 있어 편리함을 더한다.

최근 치솟는 전,월세 시장에 내집장만을 원하는 수요가 늘어남에 따라 원스톱 리얼학세권 아파트로 주목받고 있다 ‘동래’ 낙민역 삼정그린코아 더시티는 7월 오픈을 앞두고 있고 홈페이지에서는 관심고객 이벤트를 진행하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr