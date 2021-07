종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 소방공무원시험 입문서를 매일 선착순 100명을 대상으로 무료 배포한다고 25일 밝혔다.

‘에듀윌 소방 합격교과서’는 신규 에듀윌 회원이라면 누구나 매일 선착순 100명 한정으로 받아볼 수 있다. 참여 방법도 에듀윌 소방 이벤트 페이지에 접속해 ‘지금 무료로 받기’ 버튼을 클릭하면 손쉽게 참여할 수 있다.

해당 합격교과서는 소방공무원시험의 기초와 핵심만을 엄선해 제공하는 교재로, 소방공무원시험 필수 5과목을 모두 포함해 총 2권으로 구성됐다.

에듀윌 소방이 진행하는 소방 합격교과서 무료 제공 이벤트에 대한 자세한 내용 확인 및 이벤트 참여는 에듀윌 소방 홈페이지에서 가능하다.

에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯해 정부기관상 13관왕을 기록한 종합교육기업이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr