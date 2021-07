자코모, 패브릭소파 전문관 오픈으로 방문객 증가

안전한 프리미엄 자재와 최상급 내구성으로 소파 시장을 선도하는 ‘명품 소파’ 자코모(JAKOMO)가 신규 패브릭 전문관을 오픈했다고 전했다.

올해 창립 35주년을 맞은 소파 전문 브랜드 자코모는 자재 선정부터 개발, 제작 및 배송까지의 모든 과정을 직접 한다고 알려져 있으며, 공식 홈페이지에 따르면 자코모소파는 E0 합판과 이탈리아산 송진 접착제 등, 인체에 안전하면서도 우수한 품질의 자재를 엄선하여 사용한다는 정보를 확인할 수 있다.

각종 기관의 유해 물질 테스트를 통해 안전성 입증까지 마친 자코모소파는 그동안 다양한 소비자층의 취향을 겨냥하기 위해, 소파 제품을 디자인과 연출되는 분위기 등으로 상세하게 분류하여 판매하곤 했다.

이러한 행보를 통해 국내 가구 시장에서 긍정적인 입지를 크게 형성한 바 있는 자코모소파가, 기존 독자적인 기술 개발을 통해 ‘특별한 소재’로 자리 잡은 가죽 소파만큼 높은 퀄리티를 보유한 패브릭 소파를 취급하는 전문관을 오픈하여 소비자들의 주목을 받고 있는 상황이다.

남양주 패브릭 전문관에서 만나볼 수 있는 자코모 패브릭 소재는 ‘젠위브’, ‘스위브’, ‘퓨어위브’, ‘플레인위브’, ‘메리위브’ 5종으로, 해당 소재들은 모두 직조 방식으로 제작되었으며 일상생활 속에서 손쉽게 관리 가능한 ‘이지 클린’의 기능을 보유하고 있는 하이 퀄리티 소재다.

자코모쇼파 관계자는 “독특한 텍스처가 즐거운 패브릭 소재부터 감성적인 분위기를 연출하는 패브릭, 완전 방수 및 투습이 가능한 기능성 패브릭 등 소비자분들의 구매 선택 폭을 넓히기 위해 각종 소파를 개발 중”이라며, “최근 패브릭 소파에 관심을 갖고 계신 고객분들이 증가함에 따라, 매일 감사하게도 많은 방문과 구매가 이어지고 있는 상황”라고 전했다.

각종 테스트를 통해 검증된 ‘품격 있는 패브릭’ 자코모 패브릭관은 오는 29일, 자코모 양산점에 추가 오픈 예정으로, 최근 많은 소비자들이 가구의 안전성에 관련하여 큰 관심을 갖고 있는 상황임에 따라, 많은 구매자들의 방문이 전망된다.

자코모 전시장 정보 및 각종 자코모쇼파 모델별 상세 정보와 이벤트 진행 등은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

한편, 자코모쇼파는 매주 금요일 평균 시청률 16~17%를 유지하고 있는 서스펜스 복수극 ‘펜트하우스3’의 주인공 심수련(이지아 역)가 보유한 소파 브랜드로 자리매김하고 있으며, 지난 16일 방영된 7회에서 하윤철(윤종훈 역)이 심수련과 주석경(한지현 역)의 관계에 관련된 비밀을 폭로하러 가는 장소로 등장한 바 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr