랭킹닭컴, 실온보관 닭가슴살 ‘잇츠나우’ 이마트 입점

닭가슴살 플랫폼 랭킹닭컴이 이마트에 입점해 대표 제품을 소비자에 선보인다.

랭킹닭컴을 운영하는 ㈜푸드나무는 7월 21일부터 전국 이마트 점포에서 실온 보관이 가능한 ‘잇츠나우 닭가슴살’을 판매한다고 전했다.

이번에 입점한 잇츠나우 닭가슴살은 오리지널, 칠리, 갈비 총 3가지 종류다. 언제 어디서든 뜯기만 하면 바로 먹을 수 있어 편리성이 높은 제품으로 알려졌다.

잇츠나우 닭가슴살은 냉동과 해동 그리고 전자레인지 조리 없이도 섭취할 수 있어 피트니스 대회 현장은 물론 샐러드, 샌드위치 등 간편 일상식으로도 활용도가 높다. 이어 제품 제조 시 스팀 오븐 공법을 활용해 촉촉한 식감을 유지한 점도 눈길을 끈다.

랭킹닭컴 측은 “잇츠나우 닭가슴살 언제 어디서든 바로 뜯어 바로 먹을 수 있고 맛과 영양소도 우수해 늘 사랑받고 있다”라며 “이번 이마트 입점은 마트 방문 고객들에게 건강하면서 맛있는 닭가슴살을 알릴 수 있는 계기다”라고 밝혔다.

한편 랭킹닭컴은 잇츠나우 닭가슴살 3종의 이마트 입점을 기념해 2개 이상 구매 시 추가 할인 프로모션을 선보일 예정이며, 더 다양한 상품 라인업을 공개할 계획이라 전했다.

