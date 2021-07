이패스코리아, 10월·12월대비 전산세무회계 200% 현금환급반 오픈

세무회계자격증 온라인 전문 교육기관 ㈜이패스코리아가 전산세무회계 200% 현금환급반을 오픈했다.

전산세무회계는 한국세무사회에서 주관하는 시험으로 ‘케이렙(Kclep) 프로그램’을 이용하여 회계업무와 세무업무를 다루는 실무형 국가공인 자격증이다.

국가공인 세무회계 실무형 자격증 시험 중 가장 많은 응시자 수를 보유하고 있지만, 매년 세법과 케이랩 프로그램의 개정이 있는 시험이다. 따라서 수험생들의 경우 자격증 준비를 위해선 최신세법이 반영된 강의를 학습해야 불필요한 학습량을 감소시키고 효율적으로 준비할 수 있다.

전산세무회계 자격증 17년 운영경력의 이패스코리아는 ‘10+12월대비 전산세무회계 200% 현금환급반’ 오픈을 통해 하반기 시험에 대비한 온라인 강의를 제공한다.

이패스코리아는 수강생들의 편의를 위하여 전차시 자막서비스가 적용된 전산세무회계 강의를 제공하고 있으며, 올해부터는 추가로 크로마키 기법을 적용한 와이드 화면(21:9) 실기강의를 제작함으로써 보다 질 좋은 강의를 선보이고 있다.

이패스코리아는 200% 현금환급반을 오픈함에 따라 다양한 혜택을 제공한다. 10월 또는 12월 전산회계자격증, 전산세무자격증 시험 두 번 중에 한번만 합격해도 수강료와 응시료 1회분을 환급해주며, 만점 합격 시 수강료 100%를 합격축하금으로 추가 환급한다. 타사와 달리 응시기회를 2번 제공하여 합격기회를 늘릴 수 있도록 했다.

200% 현금환급반 과정은 전산세무 1급, 전산세무 2급, 전산회계 1급 강의로 만나볼 수 있다. 올해 개정된 최신세법을 전면 반영한 핵심이론 및 실무, 최신기출강의로 구성되었으며, 기초 회계강의와 2021 개정세법 특강도 별도로 제공한다. 수강료에는 도서가격이 함께 포함되어 있다.

수강 교재는 이패스코리아 전산세무회계 ‘유슬기 강사’가 10여 년 간의 강의 경험과 철저한 기출문제 분석을 통해 수험 목적에 맞게 집필한 이패스코리아 출간 교재로, 불필요한 학습범위는 과감히 제외하여 학습량을 최소화했으며 개념잡기와 단기합격이 가능하도록 했다. 강의를 구매하지 않은 사람도 이패스코리아 사이트 및 서점 등에서 구매가 가능하다.

