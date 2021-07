유아동패션몰 코코릭 무더운 여름 이겨낼 패션아이템 선보여

이번 2021년 무더위를 한껏 즐기기 위해서, 코코릭 키즈 패션몰에서는 올여름 무더위와 자외선, 코로나를 한꺼번에 이겨내는 물놀이 필수 용품을 선보였다.

코코릭 아동 마스크는 세탁하여 재사용이 가능하면서도 4중보호막으로 차단력이 우수한 마스크이다. 아동들이 활동하고, 숨쉬기 편하게 안감에 쿨 원단이 적용 되어있으며, 항균과 탈취 기능이 있어, 침을 많이 흘리는 아동들이 쾌적하게 사용할 수 있다. 특히 겉감 발수100%로 생활 방수가 가능하여, 여름 수영장 물놀이시 탁월한 마스크이다. 한번 쓰고 버리는 일회용마스크를 대신하여 지구환경과, 코로나를 동시에 생각한 제품이다.

코코릭 아동 물안경은 기본적인 라인부터 사랑스런 디자인의 하트 물안경, 귀여운 동그란 물안경까지 다양한 라인이 출시되었다. 물놀이 시 물속의 이물질이 눈으로 들어가지 않게 하기 위해서, 수영장의 물은 소독제 성분이 있어 안구 건강을 해칠 수 있으므로 물안경은 필수로 착용해야 한다.

코코릭 아동 선글라스는 전 제품 자외선을 99퍼센트 이상 차단해 시력을 보호한다. 또한 유연성이 탁월한 고성능 플라스틱(TPEE) 소재로 프레임을 제작해 부러지지 않아 파손 위험이 적고 착용감이 우수하다.

신제품 꽃 선글라스는 아이들이 좋아하는 꽃 모양 안구에 편광 미러렌즈를 적용하는 등 디자인과 기능을 모두 충족하는 제품이다.

