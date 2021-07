당진 교육 특화 아파트 ‘당진효성해링턴 에듀타운’ 잔여세대 분양 중

충남 당진 교육 특화 아파트인 ‘당진효성해링턴 플레이스 에듀타운’이 잔여세대 분양을 진행하고 있다고 전했다.

당진효성해링턴 에듀타운은 671세대 8개동으로 이뤄진 총 5000세대 대단지 택지 프리미엄 아파트로 임대보장형 일반분양아파트다.

효성중공업이 공급하는 당진효성해링턴 에듀타운은 2018년 서울시 환경상 조경생태분야에서 최우수상을 수상하기도 했다. 이밖에도 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상, 친환경건설 산업대상 국토교통부 장관상, 한경주거문화대상 고객만족 대상을 수상받았다.

당진시가 내세우는 ‘송산뉴시티’ 미래도시에 어울리는 프리미엄 아파트로 송산 대표 도심의 생활을 둘러싼 주거 단지이다.

당진효성해링턴 에듀타운 단지 인근에 대형병원, 현대제철 문화센터, 명문 디지털 영어교육센터, 수·과학 입시 전문학원 등이 입점되고 있다. 이밖에도 일자리와 주거 시설을 기반으로 한 생활·문화 시설이 생겨나는 추세다.

또한 송산산업단지, 현대제철산업단지, 당진철강산업단지 등 당진 내 산단의 기업 이전과 LNG 기지 착공으로 인구 수요가 증가하는 추세다. 직장인이라면 출퇴근도 매우 편리하고, 일자리가 창출되는 경제적 효과가 기대되는 지역이다.

송산역을 필두로 서해안 복선전철과 합덕-선문 인입철도가 예정돼 있어 서울과 인접한 교통 네트워크도 확보돼 있다.

당진효성해링턴 플레이스 에듀타운과 관련된 분양 및 상세 정보는 공식 홈페이지 혹은 유선 전화를 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr