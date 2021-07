알리바바그룹, 창의력과 개성의 무대 ‘2021 타오바오 메이커 페스티벌’ 개최

- 타오바오, 메이커 페스티벌 통해 100개 크리에이티브 기업의 독창적인 제품 소개

- 농구장 60개 규모 현장에서 방탈출, 기술과 예술이 결합된 전시 등 다채로운 행사 진행

중국 대표 이커머스 플랫폼 타오바오의 ‘타오바오 메이커 페스티벌(Taobao Maker Festival)’이 개막했다. 타오바오는 25일까지 진행되는 대규모 오프라인 페스티벌을 통해 새로운 발상의 상품을 판매하는 젊은 ‘메이커’ 기업 100곳을 소개할 예정이다.

2016년부터 매년 개최하고 있는 타오바오 메이커 페스티벌은 중국 내 젊은 기업가들의 창의력과 기업가정신을 조명하는 축제다.

이번 타오바오 메이커 페스티벌의 테마는 ‘사라진 보물(Lost Treasure)’이다. 상하이 국립 전시 컨벤션 센터(NECC)의 농구장 60개 규모(3만 제곱미터) 행사장이 당나라 시대 컨셉의 판타지 게임 속 세상으로 꾸며져, 시네마 텐트, 픽셀 아트 백팩 등 일상 속 찾아보기 힘든 상품을 발견하는 재미를 선사한다.

페스티벌 현장에는 방탈출, 보물찾기 등 게임 요소가 가미되어 더욱 몰입도 높은 경험을 구현했다. 중국 현대 예술가 8명의 전시도 준비되었다. AI가 그린 풍경화, 수천 년 전의 음파로 만든 조각품 등, 기술을 활용한 예술작품을 선보인다. 행사 기간 타오바오 온라인 플랫폼에서도 다채로운 콘텐츠를 확인할 수 있을 예정이다.

타오바오는 타오바오 메이커 페스티벌 등 새로운 상품과 판매자가 주목 받을 수 있는 프로그램을 도입하며 중국 내 젊은 기업가들을 위한 기회를 확대해가고 있다. 현재 타오바오의 판매자 평균 연령은 26세이며, 지난 회계연도 기준 타오바오는 5년 내 최대 신규 판매자 수를 기록했다.

지난해 타오바오는 우수 메이커를 위한 지원 체계도 도입했다. 선정된 메이커들은 ‘우수 업체’ 디지털 뱃지, 마케팅 지원 등 혜택을 통해 중국 내 이커머스 판매 성장률 대비 높은 성장률을 달성했다. 이들은 타오바오 플랫폼 내 즐길 거리 또한 확대한 것으로 나타났다. 상품 리뷰 숏폼 콘텐츠 플랫폼에 일반 판매자 대비 33배 많은 콘텐츠를 게시했으며, 라이브 커머스 및 구독자 전용 브랜드 콘텐츠 플랫폼은 12배 많이 활용했다.

알리바바그룹 최고마케팅책임자 크리스 텅(Chris Tung)은 “창의력이 성과로 이어지는 이커머스 플랫폼 타오바오를 통해 차세대 메이커들이 더욱 빠르게 성장할 수 있기를 바란다. 젊은 인재들이 꿈을 이루고 성공할 수 있도록 돕는 것은 타오바오의 가장 중요한 목표 중 하나”라고 전했다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr