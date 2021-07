종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 공인중개사 핵심개념서를 신규가입 회원 200명에게 매일 선착순 무료로 증정한고 밝혔다.

에듀윌 공인중개사 핵심개념서는 과목별 핵심 개념을 한 권에 담은 초보 수험생 필독서로 최근 5개년 기출을 바탕으로 필요한 개념을 쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 구성했다.

과목별 핵심키워드를 선별했으며, 기초개념 확립, 과목별 학습 노하우, 단원별 출제경향 등 반복학습을 통한 출제포인트를 한 번에 짚을 수 있도록 구성한 장점도 있다.

자세한 사항은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 확인 가능하다.

에듀윌 공인중개사는 ‘평생환급 평생패스’, ‘1+1 합격패스’, ‘2021 스피드패스’ 등 수험과정으로 합격을 지원하고 있다. 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕을 기록한 종합교육기업이다.

