금성백조건설, 역세권 오피스텔 예미지어반코어 진행 중

올 들어 수도권 곳곳의 교통망 확충 호재와 함께 서울과 수도권 주요 지역 집값이 크게 오르고 있다. 정부가 제4차 국가철도망 구축계획안(2016∼2025년)을 확정 발표함에 따라 이런 추세가 더욱 두드러질 전망이다.

특히 서울 구로구의 경우 6월 마지막주(6월28일 기준) 아파트값 상승률이 0.63%를 기록, 서울 아파트값 상승률(0.4%) 가운데 상대적으로 높은 상승률을 기록했다. 이는 지난 22일 발표된 4차 국가철도망 구축계획안에서 시흥시 대야동과 서울 목동을 연결하는 신구로선이 신규 광역철도에 포함된 영향으로 풀이된다.

이번에 발표된 신구로선은 경기 시흥 대야역에서 옥길역·항동역·온수역·궁동·개봉·고척·양천구청을 지나 서울 목동까지 연결되는 노선이다. 서울 도심으로의 진입이 한층 수월해지는 셈이다. 이에 지하철 신설 주변 지역의 부동산 시장 분위기 전환에 탄력을 실어줄 것으로 평가받고 있다.

이렇다 보니 교통 호재가 예정된 지역에서 분양하는 신규 단지들에 수요자들의 기대감이 쏠려있는 상황이다. 대표적으로 신구로선 최대 수혜지로 꼽히는 구로구 일원에서 6월 분양에 나선 ‘구로 예미지 어반코어’ 오피스텔은 수요자들로부터 많은 관심을 받고 있다.

분양관계자는 “이번 신구로선 철도(계획) 등의 교통호재로 구로구 일대에 관심 가지는 수요자들의 문의가 잇따르고 있다”며 “출퇴근에 편리한 역세권 입지에 교통여건이 계속해서 개선되어 가고 있어 인근지역의 직장인 수요에서도 문의가 많다”고 설명했다.

금성백조건설이 시공하는 구로 예미지 어반코어는 최근 아파트값이 크게 오르고 소형 신축 공급이 부족한 구로구에서 아파트를 대체할 수 있는 상품으로 주목받고 있다. 방 2~3개를 구성해 신혼부부나 4인 가족까지도 무리 없이 거주할 수 있으며 세대 내부에는 스타일러, 드럼세탁기, 양문형 냉장고, 2구 전기쿡탑 등이 빌트인 가전이 설치된다.

입지도 장점이다. 지하철 1호선 오류동역이 도보 7분 거리에 위치한 역세권 입지에 주변 오류IC를 통해 남부순환로와 올림픽대로에 빠르게 진입할 수 있다. 또한 반경 1km 이내에 고척돔구장, 코스트코(예정), 킴스클럽(구로점), 구로성심병원 등이 들어서 있으며, 가까이 관공서와 병원, 대형마트 등이 있다. 개봉근린공원, 개웅산공원 등 풍부한 녹지공간도 주변에 자리해 여가를 누리기도 좋다. 더불어 여의도 금융단지와 서울디지털산업단지(가산/구로디지털단지), 온수산업단지, 고척공구상가, 구로중앙유통단지 등 주변 산업단지에 종사 중인 직장인 수요도 탄탄하다.

한편, 서울 구로구 일원에 공급되는 구로 예미지 어반코어는 지하 3층~지상 20층, 1개동 총 전용면적 40~70㎡ 188실 규모다.

시공사는 금성백조건설(사장 정대식)로 김포 한강신도시 구래역 예미지, 천안 아산 탕정 예미지, 강원 양양 생활형 숙박시설 ‘르부르 낙산’, 서울 서초 도시형 생활주택 ‘더 프레임’ 등 프리미엄 주거시설 시공의 다양한 경험을 바탕으로 2023년 3월 준공 예정이다.

분양조건은 계약금 대출 및 중도금 무이자 등 금융 부담을 줄였다. 금성백조건설이 시공하는 구로 예미지 어반코어 홍보관은 서울특별시 강서구에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr