헌재 "절단 위한 건설폐기물 임시보관장소 반입 금지 합헌"

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 건설폐기물 임시보관장소에 매립지 반입규격에 맞게 절단하기 위한 목적으로 매립대상 폐기물을 반입하지 못하게 한 것은 헌법에 위반되지 않는다는 헌법재판소 결정이 나왔다.

원래 허용되지 않던 것을 규제 완화 차원에서 허용했던 것인 만큼 부작용이 있을 경우 다시 규제될 수 있다는 점을 관련 업자들이 충분히 예상할 수 있었고, 비산먼지, 소음 등으로 인한 인근 주민들의 피해나 임시보관장소에서의 위법한 폐기물 처리를 예방하기 위한 공익 목적이 침해되는 사익보다 더 크다는 이유다.

22일 헌재는 건설폐기물 수집·운반업 허가를 받은 A 법인이 2017년 개정된 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(건설폐기물법) 제13조의2 2항이 시·도지사의 승인을 받고 임시보관장소에 폐기물을 보관할 수 있는 경우에서 '매립대상 폐기물을 매립지 반입규격에 맞도록 하기 위하여 절단을 하기 위한 경우'를 제외시킨 것은 직업의 자유를 침해한다며 낸 헌법소원 사건에서 재판관 전원일치 의견으로 합헌 결정했다고 밝혔다.

A 법인은 2009년부터 절단을 위한 매립대상 폐기물의 임시보관장소 반입이 허용됐고, 2013년에는 임시보관장소에 관한 방진시설 규정도 강화됐는데 갑자기 이를 허용하지 않는 것은 신뢰보호의 원칙과 과잉금지의 원칙에 반해 자신의 직업수행의 자유 등 기본권을 침해한다고 주장했다.

2003년 건설폐기물법 제정 이후 원래 허용되지 않던 '절단을 위한 매립대상 폐기물의 임시보관장소 반입'은 2009년 개정된 건설폐기물법부터 허용됐다가, 2017년 다시 법이 개정돼 금지됐다. 다만 개정법은 2년의 유예기간을 두고 시행돼 실제로는 2019년부터 금지됐다.

헌재는 먼저 심판대상 법률조항이 신뢰보호의 원칙에 위반된다는 청구인의 주장에 대해 "절단을 위한 임시보관장소 수집·운반행위는, 원래 허용되지 않고 있다가 2009년에 이르러 규제유예 제도의 일환으로 허용된 것이었다"며 "위와 같은 개정 후 부작용이 발생한다면 종래의 규율상태로 다시 되돌아갈 가능성이 있다는 점을 청구인이 예측할 수 없었다고 보기는 어렵다"고 밝혔다.

이어 "심판대상조항은 부칙에서 그 시행일을 공포 후 2년이 경과한 날로 정했다"며 "청구인은 2년의 기간 동안 다른 건설폐기물 처리관여자들과 계약내용을 조정함으로써 매립대상 건설폐기물의 절단을 어느 곳에서 누가 행할지 여부 및 그에 따른 비용부담 등을 충분히 결정할 수 있었다"고 지적했다.

헌재는 또 과잉금지의 원칙에 반해 직업수행의 자유를 침해했다는 주장과 관련 "심판대상조항으로 제한되는 사익의 정도보다 달성되는 공익의 가치가 더 크다"고 밝혔다.

특히 헌재는 "임시보관장소는 어디까지나 건설공사장에서 건설폐기물 처리시설로 운반되는 도중에 ‘적재능력이 작은 차량으로 건설폐기물을 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 싣기 위한 경우’ 활용되는 장소이므로, 다수의 건설공사장이 존재하는 대도시 주거지역 및 상업지역 인근에 상당수 위치하게 될 수밖에 없다"며 "이러한 장소에서 건설폐기물의 절단을 허용하는 이상 아무리 그 허용기준을 강화한다고 하더라도, 일체의 절단을 허용하지 않는 것과 동일한 정도로 입법목적을 달성하기는 어렵다"고 판단했다.

또 "절단을 위한 임시보관장소 수집·운반행위를 허용하면 배출자에게는 건설폐기물 처리비용을 낮추기 위해 건설폐기물 수집·운반업자에게 건설공사장과 거리가 가까운 임시보관장소에서, 분류되지 않은 건설폐기물 일체의 처리를 하도록 위탁하려는 유인이, 다른 한편으로 건설폐기물 수집·운반업자들에게는 임시보관장소에서 절단뿐만 아니라 건설폐기물 중간처리업의 엄격한 요건을 회피하여 분리·선별·파쇄행위까지 행하려는 유인이 발생할 가능성이 높다"고 덧붙였다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr