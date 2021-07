BGF그룹, 지속가능경영보고서 발간…ESG 경영 비전 제시

[아시아경제 임춘한 기자] BGF그룹은 기업의 건강한 성장과 사회적 책임에 대한 ESG(환경·사회·지배구조) 비전 및 추진사항 등을 담은 ‘지속가능경영보고서’를 발간했다고 22일 밝혔다.

올해 BGF그룹의 지속가능경영보고서는 ‘We are Good Friends’라는 타이틀로 ESG 경영 목표 달성을 위한 영역별 추진과제에 대한 다양한 활동, 실행 현황과 성과 등을 담고 있으며 국제 지속가능성 보고 기준은 GRI Standards에 따라 작성됐다.

이번 보고서에서는 ‘지구와 사회의 좋은 친구, BGF’라는 ESG 경영 비전을 제시하고 중대성 평가를 통해 도출된 ▲친환경 밸류체인 구축 ▲동반성장 생태계 조성 ▲건강하고 행복한 삶 지원 3대 핵심 목표를 중심으로 임직원, 가맹점주, 협력사, 소비자 등 내외부 이해관계자들의 참여를 통한 ESG 경영을 강조했다.

BGF그룹은 최근 가장 큰 화두인 환경경영 측면에서 업계 최초로 친환경 PLA봉투를 도입해 올해 상반기에만 월평균 89.9톤의 비닐봉투 사용량을 줄이고 중앙물류센터의 태양광 발전소를 통해 752Mwh의 전력을 생산하는 등 CO2 배출 저감에 성과를 내고 있다. 이는 표준 탄소흡수량 기준에 따라 환산하면 30년생 소나무 약 13.3만 그루의 연간 CO2 흡수량에 해당한다.

또한 환경부 녹색매장 지정을 받은 그린스토어 운영을 비롯해 일회용품 감축과 재활용 확대를 위한 친환경 소비 플랫폼 역할을 하고 있고, 전기 배송 차량을 운영해 녹색물류를 실현하며 기후변화 대응에도 앞장서고 있다. 이외에도 CU 가맹점 상생 협약 체결 등을 통해 점포 경쟁력 향상에 힘을 쏟고 있으며 중소기업의 수출 판로 지원, 지역 특산물 소비 촉진 등으로 비즈니스 파트너들과의 상생도 실천하고 있다.

이건준 BGF그룹 ESG경영위원장은 “지금까지 UN글로벌콤팩트가 지향하는 인권, 노동, 환경, 반부패의 10대 원칙을 지지하며 기업시민으로서 지속가능발전목표 달성에 기여해왔다”며 “앞으로도 지속가능경영보고서를 통해 이해관계자들과 소통을 강화하고 주주가치 제고와 함께 환경과 사회에 대한 책임 역시 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

