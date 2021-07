21일 일본 니혼게이자이신문 등에 따르면 스즈키와 다이하츠 공업은 21일 상용차 기술 개발을 목표로 한 도요타 자동차 중심의 공동 출자 회사에 출자한다고 발표했다.

공동 출자 회사인 '상업 재팬 파트너십 테크놀로지스(CJPT)'는 도요타, 히노 자동차, 이스즈 자동차가 지난 4월 설립했다. 스즈키와 다이하츠의 출자 비율은 각각 10%다. 각사의 노하우를 가지고 자동운전 등 첨단 기술을 공동으로 개발하겠다는 목적이다.

공동 출자 회사에 대한 도요타의 출자 비율은 80%였지만, 보유 지분을 10%씩 스즈키와 다이하츠에 양도했다. 이에 따라 출자 비율은 도요타 60%, 히노와 이스즈는 각각 10%다.

CJPT는 당초 트랙을 중심으로 하는 상용차 기술 개발을 목적으로 설립했다. 하지만 이번에 스즈키와 다이하츠가 참여해 협력의 범위가 경차를 포함한 소형차 관련 기술 개발로 확대될 전망이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr