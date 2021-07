이재명, 김경수 경남지사 징역형 확정에 '강한 유감'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 대법원이 김경수 경남지사에 대해 징역형을 확정한 데 대해 "할 말을 잃게 한다"며 강한 유감을 표시했다.

이 지사는 21일 페이스북을 통해 "2심에서는 1심과 달리 혐의 중 일부만 유죄 판결이 나왔기 때문에 좋은 소식을 기대하고 있었는데, 예상하지 못한 결과"라며 이같이 밝혔다.

그는 특히 "그동안 같은 당의 동지로서 이런저런 고민을 함께 나눠왔는데 너무도 안타깝다"며 "힘겨운 시간 잘 견뎌내고 예의 그 선한 미소로 다시 우리 곁으로 돌아올 것으로 믿는다"고 덧붙였다.

앞서 대법원 2부(주심 이동원 대법관)는 21일 댓글 조작 혐의로 기소된 김 지사의 상고심에서 징역 2년을 선고한 원심을 확정했다. 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 확정했다.

이번 상고심 선고는 지난해 11월 김 지사가 항소심에서 징역 2년을 선고받은 지 약 8개월 만이다. 이로써 김 지사의 '댓글 조작 공모' 사건은 2017년 3월 중앙선거관리위원회가 검찰에 수사를 의뢰한 지 4년 4개월 만에 마침표를 찍게 됐다.

김 지사는 이번에 실형이 확정됨에 따라 경남 도지사직을 수행할 수 없게 됐다. 형 집행을 기간을 포함해 7년간 선거에도 출마할 수 없게 된다.

한편 이 지사는 지난 달 17일 경남도를 방문해 김 지사와 두 지역 공동 발전을 위한 업무협약을 맺는 등 상호 협력분야에 대해 공감대를 넓혀왔다.

