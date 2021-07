이란 보건부는 21일(현지시간) 정오 기준 코로나19 신규 확진자가 2만7379명으로 집계됐다고 밝혔다.

사상 최다치를 기록했던 전날 신규 확진자 2만7444명에 조금 못 미치는 숫자다.

이란의 누적 확진자는 360만3527명으로 늘었다.

사망자는 지난 24시간 동안 213명 발생했다. 누적 사망자는 8만7837명이다.

확진자 중 4518명이 위중한 상태로 중환자실에서 치료를 받고 있다.

방역 당국은 수도 테헤란을 비롯한 232개 도시를 코로나19 최고 심각 단계인 '적색경보' 지역으로 지정하고 지역 간 이동을 금지했다.

특히 수도가 있는 테헤란 주에서는 지난 5일부터 봉쇄 조치가 취해졌다.

테헤란 내 식당, 카페, 헬스클럽, 수영장, 영화관, 사설 교육기관, 유치원 등 다중시설은 영업이 금지됐다. 병원, 은행, 슈퍼마켓 등 생활 필수 시설은 제한적으로 운영을 허용하고 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr