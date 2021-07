33조원 추경심사 지지부진…재난지원금은 손도 못 대

[아시아경제 문혜원 기자] 국회 예산결산특별위원회(이하 예결소위)는 21일 이틀째 추경예산안 조정소위를 열어 33조원 규모의 2차 추가경정예산(추경)안 심사를 이어갔으나 재난지원금 등 쟁점 예산 심사는 시작도 못 한 채 산회했다.

박홍근 예결위원장은 이날 오후 7시30분께 산회를 선포하면서 "내일 오전 10시30분 회의를 다시 열어 증액 관련한 의견을 듣도록 하겠다"고 밝혔다.

예결소위는 이날 오전 과학기술정보통신부를 시작으로 고용노동부, 보건복지부, 중소벤처기업부 순으로 사업 예산 심사를 벌였다.

전날 '자료 제출 공방' 탓에 심사가 조기 종료되면서 감액 심사 위주로 진행됐다.

이에 증액 심사를 해야 하는 재난지원금과 소상공인 희망회복자금, 신용카드 캐시백, 국채상환 등 쟁점 예산 심사는 뒤로 밀렸다.

예결위 관계자는 "4개 핵심 덩어리만 빼고 나머지는 찬반 토론이 어느 정도 다 이뤄졌다"고 말했다.

예결위는 당초 이날 심사하기로 했던 행안부와 기재부 6개 사업을 22일 오전에 이어서 진행하기로 했다. 재난지원금의 적용 범위, 신용카드 캐시백 사업 삭감, 2조원 국채 상환 등 주요 쟁점이 다뤄질 예정이다.

앞서 여야 원내지도부는 오는 23일 본회의를 열어 추경안을 처리키로 합의한 바 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr