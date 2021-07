인테리어 업체 비츠, 빠른 설치 서비스 ‘제트 딜리버리 서비스’ 오픈

종합 인테리어 플랫폼 비츠가 국내 인테리어 업계 최초로 빠른 설치 서비스 ‘제트 딜리버리 서비스’를 19일에 선보였다.

‘제트 딜리버리 서비스’는 평일 낮 12시 이전에 결제를 완료하면 다음날 바로 설치까지 받을 수 있도록 하는 비츠만의 차별화된 서비스로, 빠른 배송 시대에 발맞춰 고객의 필요를 더 채우겠다는 취지로 론칭한 서비스이다.

그동안 조명 시장의 혁신을 주도해온 비츠는 이 외에도 제품 주문 시 배달과 설치를 동시에 받을 수 있는 ‘비츠 딜리버리 설치 서비스’, 조명 설치 후 이사를 가게 될 경우 조명도 함께 가져갈 수 있는 ‘조명 이전 설치 서비스’, 고객의 과실일지라도 제품 보상이 가능한 ‘고객 과실 보상제’ 등 고객 중심의 다양한 서비스를 내세워 조명뿐 아니라 블라인드, 커튼, 타일, 바스 등 종합 인테리어 시장의 선구자 역할을 하고 있다.

특별히 4년 연속 한국소비자 만족 지수 1위를 기록하고 있는 비츠는, 다양한 인테리어 카테고리 상품들을 한 번에 구매할 수 있도록 쇼핑몰을 구축해 복잡한 인테리어의 진입장벽을 낮춘 브랜드라는 평을 받고 있으며, 상품 구매뿐 아니라 인테리어 견적 또한 부담 없이 무료로 전문가에게 방문 상담을 받을 수 있다.

한편, ‘제트 딜리버리 서비스’는 오는 19일(월)부터 비츠 홈페이지에서 제트 딜리버리 아이콘이 표시된 제품을 구매할 경우 이용할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr