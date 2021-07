금성백조가 시공한 서울 ‘더 프레임 서초’ 이번달 분양

금성백조건설(사장 정대식)이 시공 중인 서울 서초구 ‘더 프레임 서초’가 이번 달 분양예정이다.

‘더 프레임 서초’는 서울 서초구에 위치하며 연면적 11,994㎡, 지하 3층~지상 15층 2개동으로 이루어지며, 도시형생활주택 86세대 규모다.

금성백조건설이 시공하는 ‘더 프레임 서초’는 하이엔드 주거공간으로 우면산을 바라보는 쾌적한 조망을 자랑하며 김찬중 건축가와 오호근 건축가가 설계에 참여했다. 건축을 넘어 미학을 담은 디자인으로 설계 완성도를 높였으며, 디엠피건축사사무소는 최근 서초, 수유, 신촌 등 도심지 내 중소형 유닛 주거시설의 걸작을 만들어 왔다.

중소형 평형대로 구성되어 총 6가지 타입으로 선보이며, 와이드한 창문 설계와 높은 천장고로 환기와 채광 효율을 높였다.

실내디자인은 민 설계가 맡아 효율적인 공간활용은 물론 품격을 더했으며, 이태리 프리미엄 가구 피앙카(Pianca)와 원목마루 리스토네 조르다노(Listone Giordano), 이태리 수전업계 1위 제시(GESSI)사 제품과 독일 명품 주방가구 불탑(bulthaup)사 제품이 사용된다.

‘더 프레임 서초’는 경부고속도로와 양재대로와 근접하여 고속도로 진입에 최적화된 위치에 있다. 고속터미널과 남부터미널 역시 가까워 광역 비즈니스에 적합하여 투자 상품으로서 가치가 높다. 예술의 전당이 있어 문화 인프라가 우수하며 신세계백화점을 비롯하여 다양한 생활편의 환경을 누릴 수 있다.

‘더 프레임 서초’는 금성백조건설(사장 정대식)이 시공하며 아시아신탁이 시행, 서초아트피에프브이가 위탁하여 진행한다.

분양 관계자는 “금성백조건설이 시공하는 ‘더 프레임 서초’는 이번 달 분양 예정으로 2023년 6월 입주 예정이다. 우면산을 조망하는 도심 속 중심에서 가장 품격있는 하이엔드 주거공간으로 조성되며, 오는 2025년 서리풀공원과 연계한 친환경 복합업무단지가 계획되어 있어 미래가치 상승도 기대된다”고 말했다.

견본주택은 이번 달 내 서울시 서초구에 위치한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr