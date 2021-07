‘엠디루사(Emdirusa)’ 전세계 2% - 5.70ct 무결점 희귀 다이아몬드 선보여

고급스럽고 세련된 다이아몬드 주얼리를 제안하고 있는 엠디루사에서 작년에 이어 이번 시즌 전세계 2% 안에 드는 희귀 다이아몬드를 선보인다.

무색에 가까운 D컬러와 무결점의 Flawless등급으로 뛰어난 투명도를 선보이며 3EX로 완벽한 컷팅과 형광성을 전혀 포함하지 않은 가장 높은 등급이다. 질소를 거의 포함하고 있지 않는 순수 탄소로만 구성된 Type lla로 분류되는 희귀 다이아몬드로, 영국 여왕의 여왕봉과 왕관에 세팅되어 있는 세계에서 가장 큰 다이아몬드인 530.20ct 컬리넌 I(Gullinan I)와 세계에서 가장 오래된 다이아몬드인 105.60ct 코이누르(koh-i-noor)가 Type lla 다이아몬드에 속한다.

5.70ct과 2.12ct 두 가지 크기의 다이아몬드를 제안하며, 특히 5.70ct은 국내에서 접하기 어려운 크기의 다이아몬드로 그 가치를 비교하기 어렵다. 모든 이의 가장 아름다운 순간을 바라는 엠디루사 다이아몬드 주얼리는 롯데백화점 잠실점과 신세계백화점 경기점에서 만나볼 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr