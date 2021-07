에듀윌, 공인중개사 1차 단원별 기출문제집 교재 7월 3주차 베스트셀러 1위 달성

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 직접 출간한 '2021 에듀윌 공인중개사 1차 단원별 기출문제집'이 온라인서점 YES24 공인중개사 부문 7월 3주차 주간 베스트셀러 1위를 차지했다.

월별 베스트셀러에서도 1위를 차지한 '2021 에듀윌 공인중개사 1차 단원 별 기출문제집'은 최근 개정 법령에 따른 문항으로 합격젼략연구소와 전문교수진 88명이 제32회 공인중개사 예상 출제 키워드를 정리했다.

수험생은 분석표와 그래프를 통해 자주 출제되는 영역도 쉽게 찾을 수 있으며 31회 출제경향, 10년 회차별 출제빈도 분석표, 10년간 기출 리포트로 수험생은 자신의 학습량을 쉽게 정할 수 있다.

‘2021 에듀윌 공인중개사 1차 단원별 기출문제집’은 목차 구성이 기본서 진도와 같다. 수험생은 바로 단원별 문제를 통해 학습한 내용을 바로 적용할 수 있다. 자신의 부족한 영역도 파악하기 쉽다.

출제자 의도를 상세 풀이한 것은 물론, 새로운 경향 문제풀이 시 도움될만한 이론도 덧붙였다. 각 문제마다 난이도, 회차, 키워드를 기입해 수험생의 빠른 복습을 돕는다.

본 수험서는 부가 학습 자료로는 △ 과목별 오답정리 '회독용 정답표' △ 중요 개념 모음집 ‘한장 끝장 과목별 맞춤 부록’ △ 빈칸 퀴즈 핸드북 ‘빈출지문 정리노트’ △ 실제 시험 대비 ‘제31회 기출문제’ 등을 준비했다.

‘2021 에듀윌 공인중개사 1차 단원별 기출문제집’ 교재는 온·오프라인 서점에서 구매 가능하다. 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕을 기록한 종합교육기업이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr