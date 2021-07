“센트럴파크가 곧 품격” 마곡의 자부심 보타닉 공원 품은 ‘롯데캐슬 르웨스트’

세계적인 도시 내에서도 고가를 자랑하며 랜드마크로 꼽히는 뉴욕 맨해튼 ONE57 레지던스, 런던 원 하이드 파크(ONE HYED PARK). 이 두 곳의 공통점은 무엇일까? 바로 도시 중심에 위치한 대형 공원을 품고 있어 특급 뷰를 자랑하고, 상품 하나하나가 고급스러움으로 무장해 세계 부호들의 거주지이자 별장으로 사랑을 받고 있다는 점이다.

ONE57 레지던스는 뉴욕 맨해튼의 대표 명소인 직사각형 모양의 센트럴파크와 마천루가 빽빽한 맨해튼 풍경을 파노라마로 볼 수 있어 유명하고, 피트니스 센터, 스파, 발렛파킹, 케이터링 키친, 개별 창고, 공연홀, 갤러리, 라이브러리, 애완동물 스파, 룸 서비스 등 어메니티 또한 초호화를 자랑하고 있는 것으로 알려져 있다.

원 하이드 파크도 마찬가지다. 이 단지는 런던 중심부에 자리해 대형 공원인 하이드파크와 쇼핑가인 나이츠브리지의 전경을 한 눈에 볼 수 있고, 수영장과 스파시설, 개인 영화관, 비즈니스 도서관, 테니스장 등은 물론 개인용 와인 저장고까지 갖추고 있다.

국내에서도 서울 한강공원을 비롯해 인천 송도 센트럴파크 등 랜드마크 공원을 품은 고급 단지들이 자산가들의 컬렉션이 되고 있다. 롯데건설이 서울 송파구에 지은 ‘시그니엘 레지던스’가 대표적으로 이 단지는 한강과 시내 전체를 한눈에 조망할 수 있는 것은 물론, 유럽산 고급 마감재와 글로벌 명품 설비가 적용된 실내 공간에 6성급 호텔 서비스를 이용할 수 있다는 점에서 많은 자산가들에게 인기를 끌고 있다.

인천 송도국제도시에서도 센트럴파크를 조망할 수 있는 단지들이 높은 시세를 기록하고 있다. 실제로 송도 최고 시세를 자랑하는 단지는 센트럴파크 바로 맞은편에 위치한 ‘송도 센트럴파크 푸르지오’로 3.3㎡당 3,027만원(부동산테크 시세 기준)을 기록하고 있다. 송도동의 3.3㎡당 평균 시세는 2,161만원이다.

이렇다 보니, 롯데건설이 서울 마곡지구에 공급하는 생활형숙박시설 ‘롯데캐슬 르웨스트’에도 많은 자산가들의 이목이 집중되고 있다. 마곡지구의 중심 보타닉 공원과 인접해 있어 쾌적한 생활을 누리는 동시에 공원 조망이 가능하기 때문이다. 특히, 보타닉 공원은 여의도 공원(22만여㎡)의 두 배가 넘는 약 50만㎡ 규모를 자랑한다.

롯데건설 브랜드 단지라는 점에서도 관심이 높다. 롯데건설은 우수한 시공능력과 노하우를 바탕으로 지난 3월 부산 동구에서 선보인 생활형숙박시설 ‘롯데캐슬 드메르’를 성공적으로 공급한 바 있어서다. 이 단지는 이틀간 진행된 공개 청약에서 무려 43만여명이 몰려 평균 356대 1의 청약경쟁률을 기록, 조기에 계약을 끝냈다. 롯데건설은 한국서비스대상 아파트부문 20년 연속 종합대상 수상, 시공능력평가 3년 연속 8위를 기록하는 등 뛰어난 상품과 서비스를 갖춘 브랜드임을 인정받고 있다.

뿐만 아니라 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 브랜드에 걸맞은 고급 커뮤니티 시설과 호텔식 서비스까지 제공돼 품격있는 생활이 가능하다. 단지 내 라운지, 피트니스센터, 실내골프클럽, 독서실, 키즈&맘카페, 영화감상실, 멀티룸 등 다양한 생활 편의시설이 조성될 예정이다. 여기에 컨시어지 서비스를 비롯해 조식서비스, 홈런드리, 하우스키핑 등 다양한 홈 케어 서비스와 퍼스널 트레이닝, 카 세어링, 펫 케어 등 차별화된 라이프 서비스도 제공해 수요자들의 만족도를 극대화할 계획이다.

마곡 MICE 복합단지의 첫 분양 사업인 만큼 미래가치도 높다. 마곡특별계획구역 CP1~3 총 3개 블록에 연면적 82만㎡ 규모로 조성되는 마곡 MICE 복합단지는 서울 최대 규모의 MICE 복합단지로 코엑스의 2배이자 상암월드컵경기장의 9배 크기에 달하는 규모다. 단지는 생활형숙박시설, 컨벤션센터, 호텔, 문화 및 집회시설, 판매시설, 업무시설 등이 함께 조성돼 마곡을 대표할 비즈니스 복합공간으로 탈바꿈하게 된다.

마곡지구의 새로운 랜드마크가 될 마곡 MICE 복합단지, 마곡특별계획구역 내 들어서는 생활형숙박시설 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층, 5개 동, 전용면적 49~111㎡ 총 876실 규모이며, 판매시설과 업무시설이 함께 조성되는 원스톱 라이프 단지로 조성된다.

견본주택은 서울시 서초구에 마련되며, 8월 중 오픈할 예정이다. 입주 예정일은 2024년 6월 예정이다.

