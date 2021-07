㈜테라젝아시아, 약제 마이크로 니들 패치형 정압 주사기 특허 등록 결정

테라젝아시아(대표 김경동)는 백신 및 유효약제 투입형 마이크로 니들 패치 개발에 있어 주요 요구사항인 사용시 재현성, 안전성 그리고 편리성을 해결하고자 개발중인 정압형 간편 주사기의 국내특허 등록이 결정되었다고 20일 밝혔다.

이로써 의료목적 마이크로 니들 패치에 금번 특허기술을 적용 시 누구나 쉽게 간단한 교육을 통해 동일한 압력제어를 이용한 마이크로 니들의 피부적용이 가능하게 되었다. 2019년부터 전세계 용해성 파마슈티컬 마이크로 니들 원천특허를 운영중인 테라젝아시아는 니들 패치의 제품화에 걸림돌인 사용시 비표준성 및 변수들을 해결하고자 국가지원을 받아 다양한 니들 관련 과제를 수행중인 국내벤처기업이다.

테라젝아시아 김경동 대표는 “최근 개발중인 다양한 약제 투입형 마이크로 니들이 상용화 되려면 누구나 쉽고 간단한 교육을 통해 니들타입 약제를 동일한 기준으로 편리하게 피부 투입이 가능해야 한다. 이에 해결하고자 제시된 자사의 특허 기술은 단순히 자사의 용해성타입에 한정되지 않고 백신및 통증완화, 치매 및 당뇨치료 등 의약 목적으로 개발되는 코팅타입, 공동형타입을 포함한 모든 타입의 니들에 적용이 가능하다” 또한 “전문의료인이 부족한 국가나 지역에 백신을 공급하기 위해 설계된 마이크로 니들 패치의 최초목적에 기여할 수 있게 되어 다행이다” 라고 밝혔다.

테라젝아시아는 올7월 지자체-대학간 협약추진중인 산학연 R&D구축사업에 마이크로 니들 기업으로 참여하게 됨에 따라 금번 확보된 정압형 주사기기술을 필요로 하는 지자체 및 단체와 공유한다고 밝혔다.

